قوات سورية الديمقراطية تتهم روسيا باستهداف قواتها في دير الزور

القاهرة- (د ب أ):

اتهمت قوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم الاثنين القوات الروسية والحكومية السورية بشن هجوم على قواتها في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت قسد التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها والمدعومة من الولايات المتحدة، :"في الوقت الذي تتقدم فيه قواتنا لتحرير أهلنا في شرق الفرات، قامت القوات الروسية وقوات النظام المدعومة من قبلهم بشن هجوم غادر على قواتنا في شركة الغاز كونيكو ومحطة العزبة ومعمل النسيج بالمدافع والطيران، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من مقاتلينا".

وأضافت محذرة :"لن نقف مكتوفي الأيدي وسنستخدم حقنا في الدفاع المشروع بالمثل".

تجدر الإشارة إلى أن القوات السورية والروسية تقوم بعمليات لتحرير دير الزور من سيطرة تنظيم داعش.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف صرح مؤخرا بأن موسكو أبلغت واشنطن بأنه سيتم إحباط أية محاولات من جانب مقاتلي المعارضة السورية المدعومة منها لقصف القوات الروسية أو السورية وأنه سيتم الرد باستهداف مصادر إطلاق النار.

وانتقد المتحدث تعليق التحالف الدولي و(قسد) عملية تحرير الرقة من أجل منافسة القوات السورية والروسية في عمليات دير الزور.