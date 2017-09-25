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ارتفاع أعداد المضبوطين على خلفية انفجار مترو لندن إلى 7 أشخاص

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مصراوي Masrawy

ارتفاع أعداد المضبوطين على خلفية انفجار مترو لندن إلى 7 أشخاص

01:18 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ارتفاع أعداد المضبوطين على خلفية انفجار مترو لندن إلى 7 أشخاص

لندن- (أ ش أ):

ضبطت الشرطة البريطانية، اليوم، الاثنين، مشتبها به جديد على خلفية الانفجار الذي وقع بمترو الأنفاق بالعاصمة لندن سابقا هذا الشهر، ما يرفع أعداد المضبوطين حتى الآن إلى سبعة أشخاص.

وذكر تلفزيون (سكاي نيوز) البريطاني، أن المشتبه به يبلغ من العمر 20 سنة، وتم ضبطه بمدينة كارديف صباح اليوم، بموجب قانون الإرهاب، وتم اقتياده إلى قسم شرطة بجنوب لندن حيث يتم احتجازه.

وكان التفجير الذي وقع في 15 من سبتمبر الجاري بمترو الأنفاق أسفر عن إصابة 30 شخصا، وألقت الشرطة القبض على المشتبهين خلال عدة مداهمات بأنحاء البلاد.

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مصراوي Masrawy

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