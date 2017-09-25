رئيس جامعة القاهرة يكافئ موظفًا رفض رشوة 50 ألف جنيه

كتب- محمد قاسم:

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الموظف حسن محمد حسن، أمين مخزن بمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح واستقبله بمكتبه، وذلك لرفضه قبول رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه من أحد الموردين، مقابل إستلام أحبار مقلدة وغير أصلية لمركز التعليم المفتوح بالجامعة، غير الأحبار المطابقة للمواصفات والمتفق عليها مع المورد بقيمة 800 ألف جنيه.

وكان الموظف قد أبلغ رئيس جامعة القاهرة بالواقعة، والذي قام بدوره بإبلاغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات، حيث أعدت الرقابة الإدارية كمينًا تم خلاله، ضبط المورد متلبسًا بمحاولة تقديم الرشوة للموظف.

وقدم الخشت الشكر لجهاز الرقابة الإدارية لتعاونه في تلك القضية.

وأعرب عن تقديره لموظف جامعة القاهرة، لنزاهته ورفضه الرشوة والحفاظ على المال العام للجامعة.

وقرر رئيس جامعة القاهرة منحه مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه، وهي تمثل نسبة 20% من مبلغ الرشوة الذي رفضه الموظف، كما سلمه درع الجامعة بمكتبه.

وقال الخشت إن موظف جامعة القاهرة ضرب مثالاً يحتذي به في الأخلاق والنزاهة وقدم دليلاً علي ما يتمتع به العاملون بجامعة القاهرة من أخلاق حميدة وحرصهم علي الحفاظ علي المال العام ومكافحة الفساد.