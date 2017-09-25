أخبار عاجلة

بالصور - مقاهي دمياط الثقافية.. هنا جلس طاهر أبو فاشا والسلاموني وبشير الديك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الجن مخلوق ليس ذكيا وعلمه استنتاجي -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
مصر زمان| تعرف على السقا -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الرسول محمد عامل الجن بالترغيب -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة القاهرة يكافئ موظفًا رفض رشوة 50 ألف جنيه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة القاهرة يكافئ موظفًا رفض رشوة 50 ألف جنيه

01:26 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    3404a64450.jpg

  • عرض 3 صورة

    667a61ed88.jpg

  • عرض 3 صورة

    264b8d3a59.jpg

إعادة الألبوم

حملة لرفع كفاءة النظافة بالهرم والعمرانية

الألبوم التالى

حملة لرفع كفاءة النظافة بالهرم والعمرانية

كتب- محمد قاسم:
كرم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الموظف حسن محمد حسن، أمين مخزن بمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح واستقبله بمكتبه، وذلك لرفضه قبول رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه من أحد الموردين، مقابل إستلام أحبار مقلدة وغير أصلية لمركز التعليم المفتوح بالجامعة، غير الأحبار المطابقة للمواصفات والمتفق عليها مع المورد بقيمة 800 ألف جنيه.

وكان الموظف قد أبلغ رئيس جامعة القاهرة بالواقعة، والذي قام بدوره بإبلاغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات، حيث أعدت الرقابة الإدارية كمينًا تم خلاله، ضبط المورد متلبسًا بمحاولة تقديم الرشوة للموظف.

وقدم الخشت الشكر لجهاز الرقابة الإدارية لتعاونه في تلك القضية.

وأعرب عن تقديره لموظف جامعة القاهرة، لنزاهته ورفضه الرشوة والحفاظ على المال العام للجامعة.

وقرر رئيس جامعة القاهرة منحه مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه، وهي تمثل نسبة 20% من مبلغ الرشوة الذي رفضه الموظف، كما سلمه درع الجامعة بمكتبه.

وقال الخشت إن موظف جامعة القاهرة ضرب مثالاً يحتذي به في الأخلاق والنزاهة وقدم دليلاً علي ما يتمتع به العاملون بجامعة القاهرة من أخلاق حميدة وحرصهم علي الحفاظ علي المال العام ومكافحة الفساد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جامعة القاهرة تستهل موسمها الثقافي بحفل للموسيقار عمر خيرت

    أخبار

  • جامعة القاهرة: المكتبة المركزية تحصل على شهادة الأيزو للمرة الثالثة

    أخبار

  • الخشت: تطوير التعليم المفتوح إلى تعليم الكترونى مدمج

    أخبار

  • رئيس جامعة القاهرة: الحفظ والتلقين يخرّج إرهابيين.. ونُعلّم السياسة

    أخبار

إعلان

db4f4c5c5e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج

تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج