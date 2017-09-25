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"تعليم القليوبية" ينفي ضبط "قهوة بلدي" داخل مدرسة: "كراسي أحضرها المدرسون"

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مصراوي Masrawy

"تعليم القليوبية" ينفي ضبط "قهوة بلدي" داخل مدرسة: "كراسي أحضرها المدرسون"

01:31 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفى سمير جاد مدير عام إدارة الخصوص التعليمية، وجود "قهوة بلدي" داخل مجمع مدارس الخصوص للتعليم الأساسي.

وأضاف جاد في تصريحات صحفية اليوم، أنه شن حملة يوم السبت الماضي، في إطار استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، وتم ضبط واقعة "القهوة البلدي" المذكورة في بعض المواقع الإلكترونية اليوم، خارج مجمع المدارس وليس داخله.

وأشار "جاد" إلى أن الكراسي التي وجدت داخل المدرسة كان مجموعة من الموظفين والمدرسين داخل المدرسة أخذوها من صاحب المقهى للجلوس عليها داخل المدرسة، منوها إلى أن الواقعة كانت قبل بداية العام الدراسي.

وأشار إلى أنه هناك تعليمات واضحة ومشددة بإزالة كافة المقاهي بمحيط المدارس حفاظًا على الطلاب من الانحرافات ولصالح العملية التعليمية.

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