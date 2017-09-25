زوج يقتل زوجته لرفضها كتابة منزل والدها باسمها في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة، جهودها لكشف غموض مقتل ربة منزل شابة، عثر على جثتها اليوم الإثنين، مقتولة طعنا بسكين، داخل منزلها بقرية أبوكاشيك، التابعة لمركز أبوالمطامير، بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير، من الأهالي بمقتل "ك.ح" 30 عاما، وأشارت أصابع الاتهام لزوجها "خ. ش" الذي اختفى عقب الحادث، لتكتشف أمها الجريمة لدى زيارتها للاطمئنان عليها.

وقال شهود عيان، إن هناك خلافات سابقة بين الزوجين وتعرضت الزوجة لاعتداء بالضرب من زوجها لرغبته في تدخلها لكتابة منزل والدها باسمها.