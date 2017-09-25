بدء جلسة الحوار المجتمعي للجنة التضامن الاجتماعي عن الزيادة السكانية

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بدأت، ظهر اليوم، الإثنين، جلسة الحوار المجتمعي للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة قضية السكان بكل جوانبها.

يحضر جلسة الحوار المجتمعي عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلون عن الأزهر والكنيسة، وعدد من الشخصيات العامة، من بينها مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأكثر من 250 من الشخصيات المجتمعية المختلفة.

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وتأتى جلسة الاستماع، في إطار خطة عمل اللجنة خلال الإجازة البرلمانية، والتي وضعت قضايا الأسرة والزيادة السكانية أولوية لديها.

ومن المتوقع أن تخرج اللجنة من خلال هذه الجلسة بتوصيات مهمة ترسلها للحكومة وتتواصل معها لتنفيذها، بشأن استراتيجية مواجهة الزيادة السكانية.