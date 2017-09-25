وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة تحسين جودة التعليم في مصر

كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تضع تطوير نظام التعليم العالي كأحد أولوياتها، موضحًا أنه بالنظر إلى استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 سنجد أن الهدف الأول للوزارة هو تحسين جودة النظام التعليمي في مصر بما يتوافق مع الأنظمة الدولية وذلك من خلال تفعيل نظم الاعتماد والجودة التي تتوافق مع المعايير الدولية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات منتدى مستقبل التعليم الطبي المستمر في مصر صباح اليوم الاثنين، والذي تنظمه مؤسسة مصر للتعليم الطبي المستمر، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وعدد من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور عمرو نوير رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للتعليم الطبي المستمر، والدكتور جراهام ماكماهون الرئيس التنفيذي لمجلس الاعتماد للتعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه بالرغم من وجود اختلافات واسعة عبر أنظمة التنمية المهنية ونظم الرعاية الصحية في مختلف البلدان إلا أن هناك بعض السمات المشتركة التي نتطلع إلى العمل فيها مع الشركاء من جميع دول العالم.

وأضاف "عبد الغفار" أن المجال الطبي في تغير مستمر نتيجة ظهور الكثير من التكنولوجيات الجديدة والتخصصات واللوائح والابتكارات الحديثة، مشيرا إلى أن التعليم وخاصة التعليم الطبي لا يمكن فيه التوقف عند الحصول على الشهادة لكننا دائما في حاجة إلى التعليم المستمر وهو ما يضمن سلامة المرضى ورعايتهم وتحسين تقديم الخدمة الطبية لهم والارتقاء بمهنة الطب في مصر.

وفى ختام كلمته أعرب "عبد الغفار" عن سعادته لمشاركته في هذا المنتدى، متمنيًا نجاحه والخروج بتوصيات حول مستقبل التعليم الطبي المستمر في مصر والمنطقة.

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر للتعليم الطبي المستمر مؤسسة مستقلة لا تهدف للربح تأسست منذ عام 2016 وتهدف إلى تحقيق التقدم الطبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.​