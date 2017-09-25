وزير الصحة في أسوان لتفقد الخدمات الطبية

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وصل، اليوم الاثنين، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، إلى مدينة أبو سمبل، جنوب محافظة أسوان خلال جولة تفقدية لمتابعة أهم المواقع الصحية بالمدينة، استعدادًا لتنظيم الحدث العالمي بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل والذي من المقرر له خلال نهاية الشهر الجاري بحضور الرئيس السيسي.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد محيى الدين، رئيس الأمانة العامة الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان.

و بدأ وزير الصحة جولته بتفقد مستشفى أبو سمبل الدولي، والتي تضم 4 أسرة رعاية مركزة و2 غرف عمليات و 3 أسرة غسيل كلوى و2 حضانة.

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ومن المقرر أن يتفقد "د. عماد الدين"، نقاط الإسعاف المنتشرة على الطريق السريع أسوان - أبوسمبل وحتى الحدود الجنوبية مع السودان.

كما سيتفقد مركز صحة الأسرة بمدينة أبوسمبل، للإطلاع على الخدمات الطبية والتأكد من جاهزيتها، في إطار الاهتمام بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين على أكمل وجه بالمناطق النائية ومحافظات الصعيد.