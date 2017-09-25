بالصور.. شيخ وقسيس يبدأن الضربة الأولى لدورة رياضية بالمنيا

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المنيا ــ ريمون الراوي:

تحت شعار "في حب مصر اتجمعنا" نظم بيت العائلة المصرية بملوي جنوب المنيا، افتتاح الدورة الرياضية الأولى لكرة القدم بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة بملوي.

ووقف الشيخ والقسيس يتوسطهم رئيس المدينة بالملعب ليبدأو الانطلاقة الأولى للمباراة بضربة البداية، في إشارة منهم لهدف الدورة الرياضية لسيادة روح المحبة والتواصل بين شباب اللاعبين.

وقال الشيخ أحمد عبدالحكم رئيس بيت العائلة بملوي، إنه يشارك في الدورة الرياضية فرق من مختلف قري مركز ملوي، والهدف من إقامة تلك الدورة الرياضية دمج الشباب في إطار التعارف والتواصل لتقريب الفكر فيما بينهم في جو من الألفة.

حضر افتتاح الدورة الرياضية باستاد ملوي الشيخ أحمد عبدالحكم رئيس بيت العائلة، والقس أغسطينوس إيليا نائب رئيس بيت العائلة، والسيد إبراهيم العربي رئيس مجلس مركز ومدينة ملوي، رجب عبدالعظيم مدير الشباب والرياضة، والنائبة ميرفت الشرقاوي عضو مجلس النواب، ولفيف من التنفيذيين وأعضاء بيت العائلة.