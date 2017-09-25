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بالصور.. محاكاة لإخلاء منازل منهارة بجامعة بنها

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محاكاة لإخلاء منازل منهارة بجامعة بنها

01:02 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

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بالصور.. حملة لإزالة الباعة الجائلين بمحيط مدارس الشهداء في المنوفية

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بالصور.. حملة لإزالة الباعة الجائلين بمحيط مدارس الشهداء في المنوفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، تجربة نموذج لإخلاء عدد من المنازل المنهارة وتسكين سكانها في معسكر للإيواء، والتي نفذتها قوات الدفاع الشعبي والعسكرى بالقوات المسلحة، وشهدها مع رئيس الجامعة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، واللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية وأقيمت على ملاعب كلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

وقال الدكتور السيد القاضي، إن نموذج الإخلاء الذي أقيم من 57 خيمة، شارك فيه طلاب الجوالة بالجامعة، وأعضاء من مراكز الشباب بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن إقامة هذه التجربة على أرض ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة ومشاركة الطلاب في تنفيذها يأتي فى إطار تدريب الطلاب على كيفية مواجهة الأزمات وإداراتها باعتبار إدارة الأزمات أصبحت علما مهما يجب الاعتماد عليه والأخذ به عند حدوث أي أزمة أو كارثة طبيعية.

واستمع الحاضرون إلى شرح للأعمال التي تتم أثناء تنفيذ التجربة من مديريات الصحة والتضامن والتموين والتي تشمل تسكين الأسر المضارة وتوفير الأدوية والمواد الغذائية وصرف تعويضات في حالة استحقاقهم لها.

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