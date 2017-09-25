فتاة تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على "فيسبوك".. وتنشر صورة المتهم

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كتب - هشام عواض:

نشرت فتاة تسمي نفسها "هند الشجيع" فيديو بث مباشر على موقع "فيسبوك"، تسرد فيه ما قالت إنه عملية اغتصاب تعرضت لها، ونشرت على صفحتها صورة زعمت أنها تخص الشخص الذي اعتدى عليها.

وقالت هند في الفيديو إنها تعمل في مجال إنقاذ الحيوانات، ولديها جمعية لرعاية القطط والكلاب، وأضافت إنها وثقت في شخص تعرفت عليه وأصبحا صديقين، وخلال أسبوع، دعته إلى زيارة الجمعية، وهناك استغل الفرصة ووضع لها مخدرا في الطعام ثم اغتصبها.

وقالت "هند"، على صفحتها، "ساعدوني آخد حقي من الشخص إللى اغتصبني أرجوكم.. مش عايزة حد يقولي أقابلك فى مكان خاص ولا حد يقولي أنا هجبلك حقك ويكون بيقولي بس كلام.. أنا بفكر في الانتحار في كل لحظة ومحدش حاسس بيا ولا الألم الجسدي والنفسي اللي بامر بيه.. أرجوكم ارحمو ضعفى ومتكذبوش عليا لو مش ناويين تساعدو بلاش تقربوا مني خليكم بعيد بلاش أي كلمة جارحة لأن أي كلمة هسمعها هتأذيني نفسيًا وهتأدي لانتحاري".

وأضافت "هند"، "لو في حد ليه سلطة أو راجل كبير يتبنى قضيتي كأني بنته هاكون شاكرة ليه.. أنا عملت الفيديو وظهرت فيه بوشي واسمي وكل شيء عني لأني معنديش شي أخاف منه ولا أخجل منه.. كان ممكن ألبس نقاب وأعمل الفيديو وأخفى هويتي لكن ده كان هيكون تصرف غير أخلاقي منى وغير صريح ودي مش أخلاقي".

وأثار الفيديو عاصفة من الجدل بين مؤيد ومعارض والمشكك.

وقال شخص وصف نفسه بأنه صيدلي إنه يشكك في رواية هند فمن من الصعب علميًا أن يكون خدرها بالطريقة التي وصفتها".

وكتبت إحدى صديقات هند تعليقا تقول فيه "أنا أعرف هند من ع الفيس وكان سبب المعرفة الموضوع ده ومصدقاها ولو في إيدي حاجه أعملهالها مش هتأخر وكلامي ده للتوضيح عشان محدش يدخل يكلمني خاص ويقعد يقولي فكري بالمنطق ف واحده أتعمل فيها كده وبتنزل فيديوهات وعايشه حياتها عادي".

وتضمن بعض التعليقات هجوما على هند لسردها الواقعة، مفادها أنها كان يجب أن "تستر نفسها".