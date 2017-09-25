وقف تحصيل مصروفات الدراسة بشمال سيناء لحين إشعار آخر

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قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ليلى مرتجي، وقف تحصيل الرسوم الدراسية من جميع التلاميذ والطلاب، في جميع المدارس على مستوى الإدارات والمراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي، حتى إشعار آخر، ما عدا مرحلة رياض الأطفال.

وقالت مرتجي، في تصريح، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي تطبيقا لتوجيهات المحافظ السيد عبد الفتاح حرحور، لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، موضحة أن المحافظ أكد خلال جولته، أمس الأحد، على المدارس، في أول أيام العام الدراسي، على ضرورة توزيع الكتب الدراسية على مختلف التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية، مع عدم ربط توزيع الكتب بدفع المصروفات.

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وأشارت إلى أن المحافظ نوه بأن هناك اتصالات جارية مع وزير التربية والتعليم، لإعفاء جميع أبناء المحافظة من المصروفات الدراسية، نظرا للظروف التي تمر بها المحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس في محافظة شمال سيناء يبلغ 591 مدرسة، بها 110 آلاف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة.