صرخ ساعتين قبل الموت وهاجم الحزب الوطني.. 22 معلومة عن نجاح الموجي

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لا تزال التساؤلات تطرح نفسها حول سبب تعاسة معظم "كوميديانات" الفن، فبقدر ما أضحكوا الملايين أحيانا، بقدر ما أسالوا دموعهم بعد رحيلهم، لما انكشف عن حياتهم من مآس وصعوبات، وحتى وفاتهم في ظروف سيئة وغامضة، ومنهم الفنان الراحل نجاح الموجي الذي شق طريقه في الفن بصعوبة بالغة، وحينما كاد يصل إلى النجومية التي ترضيه، رحل فجأة عن حياتنا في سن مبكرة، تاركا وراءه عشرات الأعمال الفنية التي لا يُعرض معظمها على شاشات التليفزيون الآن، ولولا مواقع التواصل الاجتماعي التي أحيت سيرته في شكل "كوميكس"، ما عرفه أبناء الجيل الحالي.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 22 معلومة عن الفنان الراحل نجاح الموجي.

1- ولد في 11 يونيو 1943، بقرية "ميت الكرماء" في محافظة الدقهلية.

2- اسمه الحقيقي "عبد المعطي محمد حجازي الموجي"، ولكنه استعار اسم "نجاح" من شقيقه الذي كان يكبره بعشرة أعوام ويعاني من ضمور في اليدين، عمل على أثره "عبد المعطي" على خدمته حتى رحل في عام 1986، فتحول "عبد المعطي" إلى "نجاح".

3- تربى في كنف أسرة متوسطة الحال، تكونت من أب وأم و14 أخا وأختا، مات منهم 11، وتبقى 3.

4- تزوج والده من ابنة عمه وانتقل بأسرته كلها إلى القاهرة للإقامة في حي حدائق القبة، حيث تربى "نجاح".

5- عمل والده في مهن عديدة بعد قدومه إلى القاهرة، منها مهنة "دوّيق دخان"، إذ كان يُستعان به لضبط طعم "المعسل" الذي يستخدم في عمل "الشيشة".

6- "قرقر" كان هو الاسم الذي أطلقه أطفال حي "حدائق القبة" على نجاح الموجي، والسبب في ذلك نحافته الشديدة في ذلك الوقت، وشحوب وجهه.

7- التحق بكلية التجارة ولكن رسوبه في مادة اللغة الإنجليزية أصابه بحالة من الإحباط، فقرر تحويل أوراقه للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، حيث بدأ نشاطه الفني على مسرح المعهد.

8- انضم إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وشارك معهم في أدوار صغيرة لم ترضِ شهيته الفنية، فتركهم وذهب إلى الإذاعة المصرية، حيث قدم برنامجا ناجحا بعنوان "مسرح الكاريكاتير".

9- حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات، لكنه رسب في الاختبارات، فعاد مرة أخرى إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

10- بدأ يعرفه الجمهور في مسرحية "جوليو ورومييت"، مع فرقة الثلاثي، ولكن انطلاقته الحقيقية على المسرح كانت بعد تجسيده شخصية "الواد مزيكا" في مسرحية "المتزوجون"، والتي حققت نجاحا واسعا، نقل "الموجي" من منطقة الممثل الثانوي إلى أدوار البطولة المشتركة.

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11- بعد انتهاء عرض "المتزوجون" في سنة 1979، قرر "الموجي" عدم القبول بالأدوار الثانوية التي ارتبطت بأعمال المقاولات، ظنا منه أن المنتجين سيتهافتون عليه بعد نجاحه في "المتزوجون" ومسلسل "أهلا أهلا بالسكان"، الذي كان انطلاقته في التليفزيون، ولكن المنتجين خذلوه، وظل جالسا في بيته لمدة 4 أعوام، حتى اضطر إلى العمل في سهرة تليفزيونية عام 1984 مقابل 4 جنيهات، ولكنه رفض تقاضي المبلغ بعد انتهاء الدور لشعوره بالمهانة.

12- البداية الحقيقية له في عالم السينما كانت في فيلم "أيام الغضب"، والذي بسببه نال جائرة لجنة التحكيم الدولية في مهرجان دمشق السينمائي.

13- لم تكن علاقته جيدة بالفنان جورج سيدهم، حتى إنه قال عنه في حوار صحفي مع الناقد طارق الشناوي بمجلة "روزاليوسف": "جورج يظهر إلى جانب سمير غانم على المسرح لكي يحسب عدد الحاضرين والإيراد الذي سيجمعه باعتباره المنتج".

14- امتلك "الموجي" أيضا موهبة إلقاء المونولوجات، وبالفعل صدر له شريط غنائي يحتوي على 6 أغان، ولكن الرقابة رفضت توزيعه.

15- شارك فيما يزيد على 150 عملا فنيا، ما بين أفلام، أشهرها: "أربعة في مهمة رسمية، الحريف، طأطأ وريكا وكاظم بك، التحويلة، البحر بيضحك ليه، كيت كات"، ومسلسلات أبرزها: "العائلة، الفلوس، أهلا بالسكان، سر الأرض، بوابة الحلواني"، ومسرحيات منها: "لا مؤاخذه يا منعم، المتزوجون، دلع الهوانم، الورثة، ملك الشحاتين".

16- "نجاح" كان موظفا في وزارة الثقافة، ووصل إلى منصب وكيل أول وزارة الثقافة.

17- كان "الموجي" دائم الصدام مع المؤلفين بسبب خروجه عن النص المكتوب، سواء على المسرح، أو في أفلام السينما.

18- كاد يُحبس لمدة عام، ويدفع غرامة قدرها ألف جنيه، بعدما رفعت ضده المطربة أنغام دعوى قضائية، تتهمه فيها بالسب، وكان ذلك خلال فترة التسعينيات، وقت عرض مسرحيته "لا مؤاخذة يا منعم"، التي سخر فيها من فنانين كثيرين، وأطلق على أنغام اسم "ألغام"، وفق ما أوضح الكاتب بلال فضل، في حلقة من برنامجه "الموهوبون في الأرض".

19- امتلك من الجرأة ما يكفي للهجوم على الحزب الوطني في تصريحاته الصحفية، كما أنه قال إن فيلمه "التحويلة" تعرض للظلم في مهرجان القاهرة السينمائي بسبب مشهد "تحيا مصر" الذي قاله.

20- تزوج "نجاح" من السيدة "عائشة فريد عوض"، وأنجب ابنتيه "شيماء، وأيتن"، وتعمل الثانية مذيعة بالتليفزيون المصري.

21- روت ابنته "أيتن" تفاصيل آخر ساعتين في حياة والدها مؤكدة أن والدتها أيقظتها من النوم بعدما ألمت بوالدها أزمة صحية مفاجئة، فوجدته في شرفة الشقة يضرب سور الشرفة بيديه ويصرخ قائلا: "يا رب"، فاتصلت على الفور بالمستشفى لطلب سيارة الإسعاف، فوجدتها معطلة، ثم اتصلت بأخرى فوجدت السائق في إجازة، ولم تجد مفرا من طلب شرطة النجدة لإرسال سيارة إسعاف بعدما فشلت كل المحاولات، وخلال تلك الفترة كان "الموجي" يصرخ ويناجي ربه، فذهبت "أيتن" للبحث عن طبيب، وما إن عادت حتى وجدت والدها قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وجاءته بعدها سيارتا إسعاف، ولكن بعد فوات الأوان.

22- توفي نجاح الموجي في يوم 25 سبتمبر 1998، عن عمر ناهز 53 عاما.