حملة لرفع كفاءة النظافة بالهرم والعمرانية

كتبت- ندى الخولي:

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل الجيزة، وأجهزة حي الهرم، عدة حملات لرفع كفاءة النظافة بشوارع الهرم ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات المتواجدة بالشوارع وعلى جانبي ترعة المريوطية.

وقال المحافظ، إنه تم خلال الحملات رفع كافة المخلفات بشوارع السيسي والأربعين وزغلول وكعبيش والمطبعه والصفا والمروة والشيشيني والمجزر، بسحب بيان صادر اليوم، الاثنين.

وأضاف المحافظ، أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل، دفعت بالتعاون مع أحياء الهرم والعمرانية بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر تم على إثرها رفع نواتج التجريد والمخلفات على جانبي ترعة المريوطية، كما قامت سيارات "نافورى" المياه برش الطريق بعد نظافته.

وكلف المحافظ، كافة الأحياء بالاستمرار في جهود رفع كفاءة النظافة بمختلف الشوارع وزيادة الاهتمام بالمناطق ذات الكثافة السكانيي العالية.