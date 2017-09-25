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تجمهر طلاب مدرسة عسكرية بالمنوفية رفضا لتقصير شعرهم: "مش حالقين"

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مصراوي Masrawy

تجمهر طلاب مدرسة عسكرية بالمنوفية رفضا لتقصير شعرهم: "مش حالقين"

12:41 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

المنوفية- مروة فاضل:

تجمهر العشرات من الطلاب أمام المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، اعتراضا على حلاقة شعرهم كما طلبت منهم إدارة المدرسة مرددين عبارة "مش حالقين".

وكانت إدارة المدرسة قد طلبت من الطلاب حلاقة شعرهم ليدخلوا المدرسة.

وقال الدكتور عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن المدرسة تحولت لعسكرية هذا العام ولها قواعد معينة لابد من التزام الطلاب بها، مؤكدًا أنه اجتمع مع أولياء الأمور وبعض الطلاب لإقناعهم بقواعد المدرسة وتعهدوا بعودة الطلاب "حالقين شعرهم " والانتظام بالدراسة.

وأضاف، أنه تفقد 6 مدارس ومنها مدرسة زرقان الثانوية وعنف الطلاب لعدم حلاقتهم لرؤوسهم وإنذرهم بالفصل، قائلا: "لازم نركز على التربية قبل التعليم عايزين نطلع رجال نعتمد عليهم في بناء الوطن ولازم الكل يلتزم".

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