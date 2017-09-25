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رفض دعوى شركة مقاولات ضد رئيس جامعة الأزهر بسبب تحرير صرف الجنيه

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مصراوي Masrawy

رفض دعوى شركة مقاولات ضد رئيس جامعة الأزهر بسبب تحرير صرف الجنيه

12:42 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

رفض دعوى شركة مقاولات ضد رئيس جامعة الأزهر بسبب تحرير صرف الجنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، برفض دعوى شركة العبد للمقاولات ضد رئيس جامعة الأزهر وبنكي و القاهرة.

قالت الشركة في دعواها إنه بموجب عقد مقاولة في مارس، أسندت جامعة الأزهر لها عملية إنشاء مبنى كلية الطب بمدينة دمياط الجديدة بقيمة إجمالية 14 مليون جنيه، وسلمت الشركة جامعة الازهر خطاب ضمان صادر من بنك القاهرة بمبلغ 600 ألف جنيه كتأمين نهائي للعملية، و بالفعل بدأت الشركة في تنفيذ المشروع.

وأضافت الشركة آنه بتحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية عام 2003 و ما نتج عنه من زيادة كبيرة في الأسعار وأخل باقتصاديات المشروع و جعل تنفيذ الأعمال المتفق عليها بأسعار التعاقد مرهقا للشركة و سبب خسارة فادحة لها، فاتفقا على زيادة الأسعار التعاقدية.

لكن جامعة الازهر توقفت عن صرف المستخلصات المستحقة للشركة المدعية مما دفع الأخيرة للتخارج ووافقت الشركة وتوقف المشروع عام 2009، وفي العام الماضي فوجئت الشركة بإنذار من الجامعة تنبه عليها بسحب العمل وتسييل خطاب الضمان، وإحال بنك القاهرة حقوقه و منها خطاب التسييل لبنك مصر، الأمر الذي يمثل ضررا بالغا للشركة يتعذر تداركه و طالبت الشركة في دعواها رفض تسييل خطاب الضمان.

ولذا رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى لعدم فصل القضاء الاداري فى النزاع القائم بين الشركة والجامعة.

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