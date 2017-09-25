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خيانة عامل وراء سرقة مخزن سجائر في الهرم

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مصراوي Masrawy

خيانة عامل وراء سرقة مخزن سجائر في الهرم

12:39 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

خيانة عامل وراء سرقة مخزن سجائر في الهرم

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، في كشف ملابسات سرقة كمية من السجائر من شقة صاحب محل الدخاخني بالهرم.

تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، كشفت أن مرتكب الواقعة يدعى "علي م."ن 33 سنة، عامل سابق لدى مالك الشقة، مستعينا باثنين آخرين وهما: "عمرو أ."، 19 سنة، و"محمد ح."، 22 سنة، سائق، حيث توجهوا إلى الشقة الواقعة بالطابق الأرضي، وكسروا الباب بعتلة حديدية، واستولوا على 37 كرتونة سجائر.

تمكن الرائد هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وأرشدوا عن مكان إخفاء المروقات، وتم إعادة 36 كرتونة أجنبية مخبأة داخل مخزن بمنطقة الطوابق، كما تم ضبط بندقيتي خرطوش و6 طلقات.

أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أقر المتهم الأول أنه خطط لتنفيذ الواقعة لمروره بأزمة مالية، مستغلا علمه باحتفاظ مقدم البلاغ بكميات من السجائر بالشقة.

حُرر محضر بالواقعة، احاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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