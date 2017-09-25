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إحباط محاولة تهريب كمية من الألماظ إلى إحدى الدول العربية عبر مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة تهريب كمية من الألماظ إلى إحدى الدول العربية عبر مطار القاهرة

12:38 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

إحباط محاولة تهريب كمية من الألماظ إلى إحدى الدول العربية عبر مطار القاهرة

ارشيفية

كتب- علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، في إحباط محاولة تهريب كمية من الألماظ إلى إحدى الدول العربية.

وكانت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الأجسام قد اشتبهت أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة متجهة إلى إحدى الدول العربية، في أحد الركاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويدعى جوزيف س.س "44سنة"، حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره على الرحلة المشار إليها.

وبتفتيش الراكب المذكور، عثر معه على لفافة بلاستيكية بداخلها 43 قطعة مختلفة الأحجام من الألماظ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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