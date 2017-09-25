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"الجوازات والهجرة" تعتمد إجراءات للتسهيل على كبار السن

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مصراوي Masrawy

"الجوازات والهجرة" تعتمد إجراءات للتسهيل على كبار السن

12:36 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

جواز السفر

كتب- علاء عمران:

قامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، باتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كل الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

قامت أقسام جوازات ( منيا القمح، شبين الكوم، كفرالشيخ، العجوزة، روض الفرج، 6 أكتوبر، محرم بك ، أسوان، ديوان عام المصلحة ) باستقبال عدد من المواطنين جميعهم من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية بمراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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