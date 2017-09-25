الاتحاد الأوروبي يقاطع احتفال إسرائيل بمرور 50 عاما علي احتلال الضفة وغزة

رام الله- (أ ش أ)

قرر سفير الاتحاد الأوروبي عمونئيل جوفرا عدم المشاركة في احتفالية إحياء ذكرى مرور 50 عاما على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاء حرب الأيام الستة.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أنه من المقرر أن تقيم إسرائيل احتفالا رسميا في مستوطنة جوش عتصيون، لإحياء ذكرى مرور 50 عاما على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاء حرب الأيام الستة.

وكانت إسرائيل قد دعت ممثلي الطواقم الدبلوماسية لديها إلى ذلك الطقس الاحتفالي، إلا أن سفير الاتحاد الأوروبي قرر عدم المشاركة رغم دعوته بشكل رسمي، وذلك وفق ما أكده مكتب جوفرا، مشيرا إلي أن قرار عدم المشاركة يأتي انسجاما مع سياسة الاتحاد من الصراع، ولأن الاحتفال يجري خارج الخط الأخضر.

وفي سياق آخر، أعرب آفي ديختر رئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي صباح اليوم، الاثنين، عن خشيته من دخول روسيا إلى الساحة الفلسطينية من خلال دعم المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتأييد قضايا الفلسطينيين، علي حد تعبيره.

ونقلت صحيفة (معاريف) عن ديختر قوله "إنه يخشى من أن تقوم روسيا بدور موازن لما تقوم به الولايات المتحدة بشأن الساحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا ترغب في أن ترى روسيا لاعبا آخر يؤيد ويدعم الفلسطينيين، وأن يحركوا اهتمامهم الدولي والإقليمي إلى خارج سوريا باتجاه الساحة الفلسطينية".