أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يقاطع احتفال إسرائيل بمرور 50 عاما علي احتلال الضفة وغزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يقاطع احتفال إسرائيل بمرور 50 عاما علي احتلال الضفة وغزة

12:31 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الاتحاد الأوروبي يقاطع احتفال إسرائيل بمرور 50 عاما علي احتلال الضفة وغزة

رام الله- (أ ش أ)
قرر سفير الاتحاد الأوروبي عمونئيل جوفرا عدم المشاركة في احتفالية إحياء ذكرى مرور 50 عاما على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاء حرب الأيام الستة.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أنه من المقرر أن تقيم إسرائيل احتفالا رسميا في مستوطنة جوش عتصيون، لإحياء ذكرى مرور 50 عاما على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاء حرب الأيام الستة.

وكانت إسرائيل قد دعت ممثلي الطواقم الدبلوماسية لديها إلى ذلك الطقس الاحتفالي، إلا أن سفير الاتحاد الأوروبي قرر عدم المشاركة رغم دعوته بشكل رسمي، وذلك وفق ما أكده مكتب جوفرا، مشيرا إلي أن قرار عدم المشاركة يأتي انسجاما مع سياسة الاتحاد من الصراع، ولأن الاحتفال يجري خارج الخط الأخضر.

وفي سياق آخر، أعرب آفي ديختر رئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي صباح اليوم، الاثنين، عن خشيته من دخول إلى الساحة الفلسطينية من خلال دعم المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتأييد قضايا الفلسطينيين، علي حد تعبيره.

ونقلت صحيفة (معاريف) عن ديختر قوله "إنه يخشى من أن تقوم روسيا بدور موازن لما تقوم به الولايات المتحدة بشأن الساحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا ترغب في أن ترى روسيا لاعبا آخر يؤيد ويدعم الفلسطينيين، وأن يحركوا اهتمامهم الدولي والإقليمي إلى خارج سوريا باتجاه الساحة الفلسطينية".

هذا المحتوى من

08f5e75264.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الفلسطينية تعقد اجتماعها في قطاع غزة منتصف الاسبوع المقبل

    أخبار

  • حماس تعلن مقتل أحد نشطائها داخل نفق جنوب قطاع غزة

    أخبار

  • رئيس الوزراء الفلسطيني ينوي زيارة قطاع غزة قريبًا

    أخبار

  • قرقاش عن تخلي حماس عن إدارة غزة: "قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح"

    أخبار

إعلان

6081693769.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها