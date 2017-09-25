بلاغ إلى النائب العام يطالب بمحاكمة رافعي علم الشواذ جنسيا في «حفل ليلى»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تلقى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا اليوم يتهم منظمي حفل فرقة مشروع ليلي اللبناني الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية وحمل البلاغ رقم 10949/2017 عرائض نائب عام.

واختصم البلاغ كلا من الشركة المنظمة والراعي الرسمي لحفل "ميوزك بارك" والمدير المسئول عن مول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس وأعضاء فرقة مشروع ليلي اللبناني وأدمن صفحة رينبو إيجيبت "rainbow EGYPT".

وقال مقدم البلاغ عمرو عبد السلام المحامي -نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان- إنه بتاريخ الجمعة الموافق 22 سبتمبر الماضي أقيم بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس بشرق القاهرة حفل ميوزك بارك واستضاف منظمو الحفل فرقة مشروع ليلي اللبنانية بقيادة المدعو حامد سنو المعروف بميوله الجنسية الشاذة في العالم والوطن العربي والذي يسعى للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عددا كبيرا من الدول العربية من أجل نشر الشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمع العربي المسلم.

شاهد أيضا

وبحسب شهادة بعض الشهود الموثقة والمتداولة على السوشيال ميديا قام أحد المواقع الإلكترونية بنشر فيديو لإحدى الفتيات تدلي فيه بشهادتها بأنها أثناء وجودها بالحفل شاهدت عددا كبيرا من الأولاد والبنات القصر الذين لم تتعد أعمارهم الـ16 عشر عاما يقومون بممارسة الجنس والفواحش فيما بينهم، وشاهدت معظمهم في حالة سكر بيِّن وكان ذلك على مرأى ومسمع من منظمي الحفل.

بالإضافة إلى أنه في أثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذ "rainbow تأييدا منهم لميول قائد الفرقة الغنائية حامد سنو، مما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور والإعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر، وقد قامت إحدى الصفحات التابعة لمشروع ليلي بنشر صور من رفع العلم في الحفل.

والتمس مقدم البلاغ من النائب العام إصدار قرار عاجل بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقهم ومنع المشكو في حقهم -الثالث- (فرقة مشروع ليلي اللبنانية) من مغادرة البلاد وفتح التحقيقات اللازمة مع تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على الجرائم الجنسية التي ارتكبت أثناء الحفل وتكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى الشخص المسئول عن إدارة صفحة رينبو إيجيبت وضبطه وإحضاره وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم وإحالتهم العاجلة إلى المحاكمة الجنائية طبقا لمواد الاتهام الواردة بقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.