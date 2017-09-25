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قريبًا.. «ميتسوبيشي» تقدم «إيفو» بصورة جديدة للجمهور

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قريبًا.. «ميتسوبيشي» تقدم «إيفو» بصورة جديدة للجمهور قريبًا.. «ميتسوبيشي» تقدم «إيفو» بصورة جديدة للجمهور

التحرير

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تسعى شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، لوضع اللمسات الأخيرة قبل طرح الجيل الجديد من سيارتها السيدان الشهيرة "إيفو" في الأسواق العالمية، والتي تمثل الأساس الحقيقي لصناعة "لانسر".

وبحسب موقع "توب جير"، فإن الشركة عازمة على تقديم السيارة بشكل مغاير لما اعتاد الجمهور عليه خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي تسعى من خلاله لاستغلال تزايد الطلب على "لانسر" في السوق العالمي.

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وتسعى الشركة لعمل صورة جديدة على مستوى الأسواق العالمية، خاصة بعد ظهور العديد من الموديلات التي أظهرت تفوقًا واضحًا في طراز السيارات السيدان.

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التحرير

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