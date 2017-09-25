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«عشان ماتسحبش بنزين كتير».. تأكد من هذه الأمور قبل شراء سيارة مستعملة

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التحرير

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تظل المعايير السوقية التي تحكم شراء سيارة مستعملة تتلخص في الجودة والكفاءة التي يتمتع بها المحرك، لا سيما أن تلك العناصر هي القادرة على تحديد مدى قدرة السيارة على الاستمرار لفترات طويلة، إلا أنه مع ارتفاع الوقود ظهرت العديد من العوامل الأخرى التي تتعلق بقدرات السيارة على الوصول إلى نمط اقتصادي من الاستهلاك، لتتحكم في معايير اختيار السيارات بالسوق.

وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم العوامل التي تحدد مدى قدرات السيارة المستعملة على اتباع نمط اقتصادي في استهلاك الوقود..

الزيت

يمكن للفني المتخصص في الميكانيكا أن يعرف مدى التزام صاحب السيارة بإضافة الزيوت اللازمة للمحرك، وهو الأمر الذي يعطي إشارة واضحة إلى قدراته على اتباع نمط اقتصادي في استهلاك الوقود، خاصة أن هذا العنصر هو الأهم في عمل المحرك.

الفلاتر

تأتي في المرتبة الثانية في الأهمية، حيث ينصح دومًا بتغيير الفلاتر بشكل دوري للحفاظ على قدرات السيارة، وهو الأمر الذي يعني نجاح المحرك في التمتع بقدرات استثنائية في استهلاك الوقود.

درجة الحرارة

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عند تجربة السيارة المستعملة قبل الشراء، يجب ملاحظة ما إذا كانت دورة تبريد محركها تعمل بصورة طبيعية من عدمه، خاصة أن هذا الأمر يؤثر بشكل أساسي على الكميات التي يحتاج إليها المحرك من الوقود.

التكييف

إذا ما كان الراغب في الشراء من هواة تشغيل مكيف السيارة بشكل دوري، فإن ذلك يعني ضرورة الكشف على أجزائه، والاطلاع عما إذا كانت تعمل بصورة طيبة من عدمه، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدلات تفوق المستويات الطبيعية لذلك.

النظافة

يفضل النظر بشكل رئيسي إلى أسفل قاعدة المحرك، لمعرفة ما إذا كانت السيارة متسخة للحد الذي قد يحول دون تدفق الهواء بسهولة إلى المحرك من عدمه، وهو الأمر الذي يمكن أن يسهم بشكل رئيسي في زيادة استهلاك الوقود.

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التحرير

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