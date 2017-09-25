سقوط تاجر مخدرات وابنيه بـ 850 طربة حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، القبض على عاطل ونجليه بقرية بهيج ببرج العرب لاتجارهم في المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وبحوزتهم 850 طربة حشيش تزن 120 كيلو جرام.

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد بقيام كل من "ع.ع.ج" 63 عاما، عاطل، مقيم قرية بهيج بدائرة قسم برج العرب ونجليه"ع.ع.ج"،42 عاما، عاطل، و"أ.ع.ج" 29 عاما، عاطل، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار في المواد المخدرة.

واستهدفت مأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية وإدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة بالوجه البحري مسكن المتهمين.

وتمكنت القوات المشاركة في المأمورية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 850 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالي 120 كيلو جرام، ومبلغ 60 ألف جنيه، و3 هاتف محمول وسيارة.

واعترف المتهمون في التحقيقات بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدامهم السيارة في عملية الترويج.

حُرر المحضر جنايات قسم برج العرب وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.