ضبط عاطل سرق شقة جاره السعودي في بولاق الدكرور
ضبط عاطل سرق شقة جاره السعودي في بولاق الدكرور
12:33 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة شقة جاره السعودي بمنطقة بولاق الدكرور.
البداية كانت مع اكتشاف سعيد راشد 58 سنة، سعودي الجنسية، كسر باب شقته ببرج الجنة بمنطقة كفر طهرمس، وسرقة ألف ريال سعودي، هاتفي محمول وجهاز راوتر، واتهم جاره.
تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وتبين أنه "شريف م."، 25 سنة، وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، حيث تم ضبطها بمنزله.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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