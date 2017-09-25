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"التموين": ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم للوجبات الجاهزة في مدينة نصر

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مصراوي Masrawy

"": ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم للوجبات الجاهزة في مدينة نصر

12:30 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، من ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم للوجبات الجاهزة في مدينة نصر.

كانت معلومات وردت إلى اللواء انور سعيد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين مفادها قيام مطعم للوجبات الجاهزة الكائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم ومصنعاتهما) المعبأة داخل عبوات بدون أية بيانات الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخله بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين ومعرضه صحتهم وحياتهم للخطر، محققه من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعه.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجان من مفتشي الطب البيطري (إدارة التفتيش على اللحوم) ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة المطعم المتحرى عنه أسفرت عن ضبط المدير المسئول و280 كجم سلع غذائية " مقطعات لحوم ـ مفروم لحوم ـ دهون حيوانية " معبأة داخل عبوات بدون اية بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وقدمت اللجان المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بأن المضبوطات بدون اية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون الملمس والرائحة وفى حالة سيولة تامه، وقامت اللجنة بإعدامها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

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