نقل ورش "صقر قريش" لـ"مجمع السيارات الحرفية" بطريق "السخنة القديم"

كتبت- ندى الخولي:

أعلن عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن قرب إنهاء مشكلة ورش صقر قريش نهائيًا؛ بتوفير المحافظة مكان بديل مناسب لإنشاء مجمع ورش السيارات الحرفية بطريق العين السخنة القديم، داخل المنطقة الصناعية التابعة للمحافظة على مساحة 7.5 فدان.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم، الاثنين، فإن المساحة التي سيتم نقل الورش إليها، كانت مخصصة لإقامة مشروع هناجر لتجميع تجارة الخشب القديم ولم يستكمل المشروع منذ سنوات، وأسندته المحافظة لكلية الهندسة جامعة حلوان لتطويره وإعادة استخدامه بالأسلوب الأمثل لتجميع كافة الورش حيث يضم حوالي 150 ورشة إصلاح سيارات مختلفة ديزل ونقل وسيارات ركوب.

كما سيتم إنشاء سوق تجاري لتوفير قطع الغيار ومستلزمات الإصلاح على مساحة 800 متر مربع على ثلاث طوابق، بالإضافة إلى إنشاء مسجد وكافيتريا لخدمة الرواد والعاملين بالمنطقة مع تخصيص ساحة كمنطقة انتظار سيارات، وفقًا للبيان.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماعه لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، أن الموقع الجديد داخل نطاق منطقة صناعية، ولن يسبب أي إزعاج للمواطنين، حيث يقع أقرب مجمع سكني على بعد حوالي أربعة كيلو مترات تقريبًا، كما سيتم مراعاة تخصيص مداخل ومخارج للمشروع لا تؤثر على الطرق العامة المحيطة به كما سيتم مراعاة إنشاء المشروع على شكل معماري متميز يليق بالقاهرة.

حضر الاجتماع، جيهان عبد الرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، واللواء هاني شنيشن، مدير مديرية الإسكان، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع، واستشاري المشروع، وجهاز هندسة وتخطيط المرور، ومدير مديرية الطرق، وعدد من قيادات المحافظة.