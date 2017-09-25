وزير المالية: برنامج الحكومة لطرح شركاتها في البورصة لن يقتصر على قطاعات معينة

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية ناقشت برنامج طرح الشركات الحكومية في البوررصة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا جمع وحصر الشركات التي سيتم طرحها.

وأضاف وزير المالية في تصريحات عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية، أن البرنامج لن يقتصر على قطاعات معينة، وإنما يشمل جميع القطاعات، مشيرا إلى أن هناك خطة متوسطة الأجل لطرح الشركات، وأن فترة الطرح في المرحلة الأولى تبلغ من 18 إلى 24 شهرا.​