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وزير المالية: برنامج الحكومة لطرح شركاتها في البورصة لن يقتصر على قطاعات معينة

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مصراوي Masrawy

وزير المالية: برنامج لطرح شركاتها في البورصة لن يقتصر على قطاعات معينة

12:32 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

وزير المالية: برنامج الحكومة لطرح شركاتها في البورصة لن يقتصر على قطاعات معينة

عمرو الجارحي وزير المالية

كتب- محمد غايات: 

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية ناقشت برنامج طرح الشركات الحكومية في البوررصة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا جمع وحصر الشركات التي سيتم طرحها.

وأضاف وزير المالية في تصريحات عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية، أن البرنامج لن يقتصر على قطاعات معينة، وإنما يشمل جميع القطاعات، مشيرا إلى أن هناك خطة متوسطة الأجل لطرح الشركات، وأن فترة الطرح في المرحلة الأولى تبلغ من 18 إلى 24 شهرا.​

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مصراوي Masrawy

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