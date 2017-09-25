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رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة

12:16 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عزمه حل مجلس النواب، ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة.

وقال إنه سيتم حل المجلس الخميس القادم.

وأضاف أنه يتطلع إلى تفويض جديد حول سياسته بشأن في الانتخابات التي يمكن أن تجرى الشهر القادم.

وبعد سلسلة من الفضائح التي أضرت بشعبيته، بدأت نسب تأييد آبي تتحسن مؤخرا وسط التوترات مع كوريا الشمالية.

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