رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة
رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة
12:16 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
طوكيو- (د ب أ):
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عزمه حل مجلس النواب، ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة.
وقال إنه سيتم حل المجلس الخميس القادم.
وأضاف أنه يتطلع إلى تفويض جديد حول سياسته بشأن كوريا الشمالية في الانتخابات التي يمكن أن تجرى الشهر القادم.
وبعد سلسلة من الفضائح التي أضرت بشعبيته، بدأت نسب تأييد آبي تتحسن مؤخرا وسط التوترات مع كوريا الشمالية.
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