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كلوب: سأصدر كتابا عن كيفية الدفاع

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كلوب: سأصدر كتابا عن كيفية الدفاع كلوب: سأصدر كتابا عن كيفية الدفاع

التحرير

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قال المدرب الألماني يورجين كلوب إنه بإمكانه إصدار كتاب عن فن الدفاع في كرة القدم، وذلك ردا منه على الانتقادات التي توجه لضعف خط دفاع ليفربول هذا الموسم، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتسببت الهشاشة الدفاعية لليفربول هذا الموسم في حرمان الفريق من الفوز في أول جولة من الدوري بالتعادل 3-3 مع واتفورد، إلى جانب الخسارة من مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

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وأوضح المدرب الألماني أن فريقه استقبل الكثير من الأهداف هذا الموسم وهو أمر يصعب تقبله، خاصة أنه يرى نفسه مدربا دفاعيا، ولكن يبدو أن عمله ليس جيدا بما فيه الكفاية لتطوير ذلك الجانب عند لاعبي ليفربول.

وأشار كلوب إلى أن أساسيات الدفاع تعتمد على الانضباط التكتيكي، مؤكدًا أنه لا يعلم كل شيء في كرة القدم، ولكنه يمكنه في غضون ساعتين كتابة كتاب عن المساحات التي يجب على اللاعبين الدفاع منها، وكيفية الدفاع والتوقيت المناسب للدفاع، والتوقيت الخاص بالضغط والآخر الخاص بالتراجع.

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التحرير

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