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فينجر يختلف مع مورينيو وجوارديولا على مدى أهمية كأس الرابطة

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فينجر يختلف مع مورينيو وجوارديولا على مدى أهمية كأس الرابطة فينجر يختلف مع مورينيو وجوارديولا على مدى أهمية كأس الرابطة

التحرير

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أكد المدرب الفرنسي أرسين فينجر عدم وجود أي نية لديه للتضحية بأي لقب هذا الموسم، وذلك بعدما تساءل مدربا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي عن أهمية بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأشار جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إلى ضرورة إلغاء كأس الرابطة من أجل مساعدة الفرق الإنجليزية على الظهور بشكل جيد في المسابقات الأوروبية.

وهو نفس الرأي الذي دعمه فيه بيب جوارديولا مدرب مانشستر يونايتد الذي قلل من أهمية المشاركة في تلك المسابقة.

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ومن جانبه قال أرسين فينجر إنه في الوقت الذي تعاني فيه جميع الفرق من ضغوطات هائلة، لا يوجد مجال للتضحية بأي بطولة.

وأشار فينجر إلى أنه في بعض الأوقات تدفع الفرق التي تصل إلى مرحلة متقدمة في كأس الرابطة الثمن، خاصة إذا وصلت لنصف النهائي، وذلك من خسارة بعض اللاعبين بسبب الإصابة، إلا أنها تبقى بطولة هامة من الصعب فقدانها.

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التحرير

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