الأهداف العكسية ثاني هدافي برشلونة هذا الموسم

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يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وذلك عقب تحقيق الفوز على جيرونا في الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة.

ويحتل ليونيل ميسي صدارة هدافي الفريق برصيد 9 نقاط، بينما تحتل الأهداف العكسية المركز الثاني في القائمة برصيد 3 أهداف.

وسجل ألين توسكا لاعب ريال بيتيس هدفا في مرماه بعدما غير اتجاه تصويبة دينيس سواريز إلى شباك فريقه.

وفي مباراة جيرونا الأخيرة، استفاد برشلونة من الأهداف العكسية في مناسبتين، وذلك بعدما غير أدي بينيتز اتجاه تمريرة جوردي ألبا إلى شباك فريقه، قبل أن يتكفل زميله إيرازوز بتسجيل الهدف الثاني العكسي.

وفيما يلي قائمة هدافي برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم:

1- ليونيل ميسي: 9 أهداف.

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2- الأهداف العكسية: 3 أهداف.

3- دينيس سواريز: هدفان.

4- باولينيو: هدفان.

5- سيرجي روبرتو: هدف وحيد.

6- لويس سواريز: هدف وحيد.

7- جيرارد بيكيه: هدف وحيد.