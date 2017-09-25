إحصائيات لا تفوتك عن فرق لا تقهر في دوري أبطال أوروبا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد غدًا، وذلك من خلال مباريات الجولة الثانية، التي ستشهد العديد من المواجهات الساخنة، ولعل أبرزها باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ إلى جانب ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه عشاق كرة القدم بداية الجولة الثانية، استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبرز إحصائيات الفرق التي تفادت الخسارة بشكل لافت للنظر في النسخ السابقة.

ويعد بايرن ميونيخ أكثر فريق نجح في تفادي الخسارة على ملعبه لأكبر عدد من المباريات المتتالية، وذلك بواقع 29 مباراة في الفترة ما بين 4 مارس من عام 1998 وحتى 2 أبريل من عام 2002.

وساهم ذلك الرقم في وصول بايرن إلى نهائي البطولة مرتين عامي 1999 و2001، ويعد بايرن ميونيخ آخر فريق نجح في الفوز على ملعب يوفنتوس وذلك بهدفين دون رد في ربع نهائي البطولة عام 2013.

ومن جانبه يعد برشلونة الفريق الوحيد الذي نجح في تفادي الخسارة على ملعبه في 21 مباراة متتالية لمرتين.

ويمتلك مانشستر يونايتد الرقم القياسي كأكثر فريق في دوري أبطال أوروبا نجح في تفادي الخسارة بشكل عام، وذلك في 25 مباراة متتالية، في الفترة ما بين سبتمبر من عام 2007 وحتى مايو من عام 2009.

شاهد أيضا

كما يملك مانشستر يونايتد أيضًا الرقم القياسي في أكبر عدد من المباريات المتتالية دون خسارة خارج ملعبه، وذلك في الفترة ما بين سبتمبر من عام 2007 وحتى فبراير من عام 2010.

أما أكثر فريق حقق انتصارات متتالية في تاريخ دوري الأبطال فهو بايرن ميونيخ، وذلك بعشرة انتصارات متتالية في الفترة ما بين أبريل من عام 2013 وحتى نوفمبر من نفس العام، وهو نفس الرقم الذي يحمله ريال مدريد الذي حقق بدوره انتصاراته العشرة المتتالية في الفترة ما بين أبريل من عام 2014 وحتى فبراير من عام 2015.

ويواصل بايرن ميونيخ أرقامه القياسية في دوري أبطال أوروبا أيضًا، من خلال حمله للرقم القياسي لأكثر فريق يحقق انتصارات متتالية على ملعبه، وذلك بواقع 16 انتصارا في الفترة ما بين سبتمبر من عام 2014 وحتى فبراير من عام 2017.

كما يحمل البايرن الرقم القياسي في الفوز المتتالي خارج ملعبه وذلك في 7 مباريات في الفترة ما بين فبراير من عام 2013 وحتى فبراير من العام التالي.

يذكر أن كل الإحصائيات السابقة لا يتم احتساب المباريات النهائية فيها، حيث تقام النهائيات على أرض محايدة.