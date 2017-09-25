أرقام «لا تفوتك» من ربع نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أُسدل الستار على منافسات ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بعد مواجهات مثيرة شهدتها جولة الإياب، حيث تأهلت 8 أندية للدور نصف النهائي من أصل 16، بواقع 4 فرق بدوري الأبطال، ومثلها بالكونفيدرالية.

وسيطر العرب على المنافسات بدوري الأبطال، بعدما بلغت أندية الأهلي والوداد المغربي واتحاد الجزائر والنجم الساحلي التونسي، الدور نصف النهائي.

شهدت هذه الجولة، خروج فرق قوية مثل صن داونز الجنوب إفريقي حامل اللقب أمام الوداد، بجانب الترجي التونسي الذي كان المرشح الأول للقب قبل أن يُطيح به الأهلي، كما أطاح النجم الساحلي بأهلي طرابلس الليبي، واتحاد الجزائر بفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي.

وشهدت جولة الإياب بهذا الدور، 3 انتصارات (الأهلي على الترجي 2-1)، (النجم الساحلي على أهلي طرابلس 2-0)، (الوداد على صن داونز 1-0، قبل أن يفوز بركلات الترجيح)، مقابل تعادل سلبي بين اتحاد الجزائر وفيروفيارو، ليستفيد الأول من تعادله ذهابًا (1-1).

وتم خلال جولة الإياب إحراز 6 أهداف، بـ4 مباريات، وفشلت 4 فرق في هز الشباك هي صن داونز، وأهلي طرابلس، فيروفيارو، واتحاد الجزائر.

كما شهدت الجولة، تألقًا واضحًا للمهاجمين بتسجيلهم 4 أهداف، بواقع هدف لطه ياسين الخنيسي مع الترجي، ومثله للنيجيري جونيور أجايي مع الأهلي، وهدفين للمصري عمرو مرعي مع النجم الساحلي.

شاهد أيضا

وتترقب الجماهير العربية، مواجهتين ناريتين بالدور نصف النهائي، بين الأهلي والنجم الساحلي، والوداد مع اتحاد الجزائر، حيث ستقام مباريات الذهاب يوم السبت القادم، بينما ستقام جولة الإياب 21 أكتوبر المقبل.

وفي الكونفيدرالية، تأهَّل الإفريقي التونسي، والفتح الرباطي المغربي، ومعهما مازيمبي الكونغولي، بجانب سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

وأطاح مازيمبي بالهلال الأبيض بالفوز عليه (7-1) بمجموع اللقاءين، وكذلك الإفريقي على مولودية الجزائر (2-0)، والصفاقسي على الفتح بهدف نظيف، قبل أن يخسر بركلات الترجيح، بينما تعادل سوبر سبورت وزيسكو الزامبي (2-2) بعد تعادلهما في جنوب إفريقيا سلبًا.

تم إحراز 12 هدفًا خلال هذه الجولة التي شهدت تألق توسو فالا الذي سجَّل هدفين لصالح سوبر سبورت، وتم احتساب ضربتي جزاء للصفاقسي، سجلها كريم العواضي، وكذلك للإفريقي، سجلها معتز الزمزمي.

ويحمل الفتح أحلام الكرة المغربية بالكونفيدرالية أمام مازيمبي الكونغولي، كما يلعب الإفريقي مع سوبر سبورت يونايتد، وستقام مباريات الذهاب يوم السبت القادم، بينما ستقام جولة الإياب 21 أكتوبر المقبل.