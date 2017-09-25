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ضبط مصنع ينتج حلوى جافة مقلدة لكبرى الشركات في القليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط مصنع ينتج حلوى جافة مقلدة لكبرى الشركات في القليوبية

12:23 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ضبط مصنع ينتج حلوى جافة مقلدة لكبرى الشركات في القليوبية

ارشيفية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية، من ضبط مدير مصنع لإدخاله مواد مجهولة المصدر في إنتاج الحلوى الجافة بالقليوبية .

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء انور سعيد مدير شرطة التموين مفادها قيام مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة (محافظة القليوبية )، بإنتاج وتصنيع الحلوى الجافة ( اللبان ) مستخدما خامات خالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها او مصدرها (مجهولة المصدر) وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية (بي كول ـ ست البنات ـ القليوبي)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلة الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، ومحققة من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعه .

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المصنع المتحرى عنه أسفرت عن ضبط المدير المسئول.

158400 عبوة حلوى جافه " لبان " تحمل علامة ( بي كول ) "منتج نهائى"،27360 عبوة حلوى جافه " لبان " تحمل علامة ( ست البنات ) مدون عليها تاريخ انتاج لاحق أكتوبر 2017 "منتج نهائي"، 504 كجم سلع غذائية " كامينا ـ الوان صناعية سكر) بدون مستندات "مجهولة المصدر " مستلزمات إنتاج ".

2.144 طن رولات بلاستيكية مدون عليها العلامات سالفة الذكر ، لزوم التغليف، بالإضافة الى كميات كبيرة من العبوات الفارغة مدون عليها العلامة سالفة الذكر وعدد 3 ماكينة تغليف ، وعدد 5 قلاب نحاس ، عدد 2 عجانه كهربائية لزوم التعبئة والتصنيع ، تم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة ،وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها الى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

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