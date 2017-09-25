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ضبط مصنع لاستخدام مواد صناعة البويات في إنتاج المعسل بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط مصنع لاستخدام مواد صناعة البويات في إنتاج المعسل بالقليوبية

12:20 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ضبط مصنع لاستخدام مواد صناعة البويات في إنتاج المعسل بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مدير مصنع يستخدم مواد صناعة البويات في إنتاج المعسل بالقليوبية.

كانت معلومات وردت إلى اللواء انور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين مفادها قيام مصنع غير مرخص لإنتاج دخان المعسل كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة (محافظة القليوبية ) ، بإنتاج وتصنيع ٍدخان المعسل مستخدماً في عمليات التصنيع خامات من أوراق الشجر والكرنب المجفف واضافة ألوان صناعية " أوكسيد" والتي تدخل في صناعة البويات وادخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها اسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ( قص ـ سلوم ) خلافاً للحقيقة والتي لا تحمل بندرول " الدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية المستحقة" ذات الآثر بالغ الضرر علي الصحة العامة والاقتصاد القومي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة برئاسة العقيد خالد حسنى والمقدم سامح العطار بمداهمة المصنع المتحرى عنه أسفرت عن ضبط المدير المسئول250 عبوة دخان معسل زنة العبوة 1 كجم مدون عليها العلامات سالفة الذكر وبدون بندرول " منتج نهائي " 2.275 طن دخان معسل معبأ داخل احواض " تحت التجهيز والتعبئة "5.100 طن ( عسل أسود ـ عسل أبيض ) بدون بيانات , مستلزمات انتاج , 300 كجم ( ورق اشجار ـ كرنب المجفف ) " مستلزمات إنتاج " ، 30 كجم الوان صناعية " أوكسيد" تستخدم فى صناعة البويات.

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها إلى الجهات المختصة (ادارة العلامات التجارية ـ المعامل المركزية بوزارة الصحة) للفحص والتحليل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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