تعلم التداول والاستثمار في10 خطوات

الاستثمار في الواقع بسيط جدا. فبشكل أساسي أنت تسخر المال الخاص بك للعمل لصالحك بحيث لا تضطر إلى العمل في وظيفة أخرى، أو العمل لساعات إضافية لزيادة مدخلاتك المالية.. وهناك العديد من الطرق المختلفة لبدء الاستثمار، مثل الأسهم والسندات والصناديق المشتركة أو العقارات، لا تتطلب دائما مبلغ كبير من المال للبدء.

الخطوة الأولى: جهز أموالك للاستثمار

القفز إلى الاستثمار دون فحص اموالك أولا، مثل القفز في حمام السباحة دون نهاية عميقة من دون معرفة كيفية السباحة. فبعد تكلفة المعيشة، ومدفوعات بطاقات الائتمان والقروض، يمكن أن تأكل في مبلغ من المال المتبقي للاستثمار. لحسن الحظ، لا يتطلب الاستثمار مبلغا كبيرا للبدء.

الخطوة الثانية: تعلم الأساسيات

لا تحتاج إلى أن تكون خبيرا ماليا لتبدأ في تعلم التداول والاستثمار، لكن عليك أن أولا تتعلم بعض المصطلحات الأساسية، بحيث تكون أفضل تجهيزا لاتخاذ قرارات مستنيرة. تعلم الاختلافات بين الأسهم والسندات والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة وشهادات الإيداع . كما يجب أن تتعلم النظريات المالية، مثل تحسين المحفظة والتنويع وكفاءة السوق. قراءالكتب المستثمرين الناجحين والدروس الأساسية عبر الانترنت نقطة انطلاق كبيرة.

الخطوة الثالثة: حدد أهدافك

وبمجرد الانتهاء من إنشاء ميزانية الاستثمار الخاصة بك وتعلم أساسيات، حان الوقت لوضع هدفك الاستثمار. على الرغم من أن جميع المستثمرين يحاولون كسب المال، فإن كل واحد منهم يأتي من خلفية متنوعة ولها احتياجات مختلفة. إن سلامة رأس المال والدخل وزيادة رأس المال بعض العوامل التي يجب مراعاتها؛ ما هو أفضل بالنسبة لك سيتوقف على عمرك، والموقف في الحياة والظروف الشخصية.

الخطوة الرابعة: تحديد مدى تحملك للمخاطر

هل انخفاض صغير في قيمة الاستثمار الكلي تجعلك تتراجع؟ قبل أن تقرر ما الاستثمارات المناسبة لك، تحتاج إلى معرفة مقدار المخاطر التي كنت على استعداد لتحملها. تختلف المخاطر الخاصة بك وفقا لعمرك، متطلبات الدخل والأهداف المالية.

الخطوة الخامسة: البحث عن نمط الاستثمار الخاص بك

الآن بعد أن تعرفت على تحمل المخاطر والأهداف، ما أسلوب الاستثمار الخاص بك؟ كثير من المستثمرين لأول مرة يجدون أن أهدافهم ومدى المخاطر في كثير من الأحيان لا تتطابق.

على سبيل المثال، إذا كنت تحب السيارات السريعة ولكن تبحث عن سلامة رأس المال، فإنك ستفضل اتخاذ نهج أكثر تحفظا للاستثمار. ويستثمر المستثمرون المحافظون عموما 70-75% من أموالهم في الأوراق المالية ذات المخاطر المنخفضة والدخل الثابت مثل سندات الخزينة، مع تخصيص 15-20% للأسهم الممتازة.

ومن ناحية أخرى، يستثمر المستثمرون العدوانيون عموما 80-100% من أموالهم في الأسهم. أعثر على ما يناسبك عبر تحقيق التوزيع الأمثل الأصول.

الخطوة السادسة: تعلم التكاليف

ومن المهم أيضا معرفة تكاليف الاستثمار، حيث إن بعض التكاليف يمكن أن تقتطع عائداتك الاستثمارية.

وبوجه عام، فإن استراتيجيات الاستثمار السلبي تميل إلى الحصول على رسوم أقل من استراتيجيات الاستثمار النشطة، مثل الأسهم التجارية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبدأون باستثمار أصغر، فإن وسيط الخصم سيكون على الأرجح خيارا أفضل لأنهم يتقاضون عمولة مخفضة. من ناحية أخرى، إذا كنت تشتري صناديق الاستثمار، تذكر أن الأموال تتقاضى رسوم إدارة مختلفة، وهي تكلفة تشغيل الصندوق، وبعض الصناديق تفرض رسوم تحميل.

الخطوة السابعة: البحث عن وسيط أو مستشار

يعتمد نوع المستشار المناسب لك على مقدار الوقت الذي ترغب في إنفاقه على استثماراتك وعلى تحمل المخاطر. اختيار المستشار المالي قرار كبير. وتشمل العوامل التي يجب مراعاتها سمعته وأدائه، ومقدار رسومه، ومقدار خططه للتواصل معك، وما الخدمات الإضافية التي يمكن أن يقدمها.

الخطوة الثامنة: اختيار الاستثمارات

الآن يأتي الجزء الممتع: اختيار الاستثمارات التي ستصبح جزءا من محفظة الاستثمار الخاص. إذا كان لديك أسلوب استثمار محافظ، يجب أن تتكون محفظتك بشكل أساسي من أوراق مالية منخفضة الدخل ومدرة للدخل، مثل السندات الاتحادية وصناديق سوق المال.

المفاهيم الأساسية هنا هي توزيع وتنويع الأصول:

في توزيع الأصول، كنت موازنة المخاطر والمكافأة بقسمة أموالك بين فئات الأصول الثلاث: الأسهم والدخل الثابت والنقدية. من خلال التنويع بين فئات الأصول المختلفة، يمكنك تجنب القضايا المرتبطة بوضع كل الاستثمارات الخاصة بك في سلة واحدة.

الخطوة التاسعة: ضع العواطف جانبا

لا تدع الخوف أو الجشع يحد من العوائد الخاص بك، أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. توقع تقلبات قصيرة الأجل في القيمة الإجمالية للمحفظة. وكمستثمر طويل الأجل، فإن هذه الحركات القصيرة الأجل لا ينبغي أن تسبب الذعر. يمكن أن يؤدي الجشع بالمستثمر إلى الاستمرار في موقف طويل جدا، على أمل الحصول على سعر أعلى - حتى لو كان يتراجع.

ويمكن أن يدفع الخوف المستثمر لبيع استثمار في وقت مبكر جدا، أو منع المستثمر من بيع الخاسر. إذا كانت محفظتك تقلقك، قد يكون من الأفضل إعادة النظر في تحمل المخاطر واعتماد نهج أكثر تحفظا.

الخطوة العاشرة: المراجعة والضبط

الخطوة الأخيرة في رحلة الاستثمار الخاص بك، مراجعة محفظتك. بعد إنشاء إستراتيجية لتخصيص مواد العرض، قد تجد أن وزن الأصول تغير على مدار العام. لماذا؟ القيمة السوقية للأوراق المالية المختلفة قد تتغير داخل محفظتك. ويمكن تعديلها بسهولة من خلال إعادة التوازن.

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