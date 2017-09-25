مدبولي: بدء تنفيذ المرحلة الأولى بـ"الشريط السياحي" بـ"أسوان الجديدة"

كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة، والتي تقع على واجهة المدينة وتطل على نهر النيل، بمساحة حوالي 181 فدانًا بطول حوالي 1330 مترًا من واجهة النيل.

وقال مدبولي، إن الأنشطة المخططة لقطع الأراضي بالمرحلة التنفيذية الأولى بمشروع الشريط السياحي، تشمل "فندق سياحى على مساحة حوالي 3 أفدنة، ويمثل علامة مميزة بمداخل المشروع، ومنطقة فيلات متميزة بمساحة حوالى 33.5 فدان، وتنقسم إلى منطقتين: المنطقة الأولى على مساحة 14 فدانًا، وتضم مجموعة من الفيلات على قطع أراضٍ بمساحة حوالى 400 م2 يتخللها مسطحات خضراء ومسارات مشاة وحمامات سباحة، أما المنطقة الثانية فتقع على مساحة حوالي 19.5 فدان يتخللها مسطحات خضراء ومسارات مشاة وحمامات سباحة".

وأضاف وزير الإسكان: "تشتمل الأنشطة المخططة لقطع الأراضي أيضًا على منطقة إدارية بمساحة 305 فدانًا، ومجمع تجاري ترفيهي متكامل على مساحة حوالي 8.5 فدان، ومحال تجارية، ومطاعم مميزة، ومجمع سينمات، ومنطقة لعب أطفال داخلية، بالإضافة إلى حديقة نهرية على مساحة حوالى 26.4 فدان ترتبط بالممشى السياحي عن طريق كباري مشاة، وتضم مطعمًا سياحيًا متميزًا، ومبانى خدمية بمساحة حوالي 400 م2 بجانب المسطحات الخضراء، ومسارات مشاة، ومناطق انتظار سيارات، وملحق بالحديقة مرسى نهري لتنظيم الرحلات النيلية من وإلى المدينة".

وكلف مدبولي، بتكثيف العمل بمواقع المشروع المختلفة، وأن تكون هناك متابعة مستمرة للبرامج الزمنية للتنفيذ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعد علامة مميزة فى المدينة، ومدن الصعيد بوجه عام.

وقال عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه تم تكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال شبكات البنية الأساسية (طرق – مياه – ري – صرف صحي – كهرباء) للمرحلة الأولى من الشريط النهري (منطقة الفيلات)، ضمن عملية تنفيذ البنية الأساسية لمساحة 150 فدانًا بالمرحلة الرابعة من المدينة.

وأضاف عبد المطلب، أنه تم اعتماد اللوحات التصميمية للطريق الدائري بمنطقة الفيلات، واعتماد مناسيب التسويات لمنطقة الفيلات، كما تم إسناد أعمال الدراسات التخطيطية، والمخطط التفصيلي، ودراسات التصميم العمراني، وأعمال تنسيق الموقع، وإعداد مستندات الطرح للمرحلة التنفيذية الأولى من الشريط النهري على مساحة 180 فدانًا.