مناطق واسعة في محافظة ديالى تشهد عمليات استفتاء كردستان العراق

ديالى- (د ب أ):

شهدت مناطق كردية من محافظة ديالى ذات الغالبية العربية اليوم، الاثنين، عمليات الاستفتاء الشعبي لانفصال اقليم كردستان العراق .

وقال مدير ناحية جلولاء يعقوب ملا علي اليوم ، إن هناك اقبالا كبيرا وواضحا من قبل مواطني الناحية، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي لانفصال إقليم كردستان.

وأضاف علي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن 17 مركزا انتخابيا في ناحية جلولاء فتحت أبوابها لاستقبال المقترعين، وبإشراف مباشر من مفوضية الانتخابات في الإقليم، وكذلك من قبل الهيئة العليا للاستفتاء في الاقليم في ظل انتشار كبير لقوات البيشمركة لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية .

من جانب آخر ، كشفت عضو الهيئة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان شيرين عبد الرضا جمشير لـ (د. ب. أ ) عن أن "31 مركزا للاستفتاء فتحت أبوابها في قضاء خانقين ضمت جميع القرى والمناطق التابعة للقضاء ، و أن هناك مشاركة كبيرة من قبل أهالي القضاء من بينهم العرب المقيمين في القضاء".

وأضافت أن " ناحية مندلي التابعة لقضاء بلدروز لم تشارك باستفتاء إقليم كردستان تطبيقا لقرار رسمي اتخذه المجلس البلدي قبل أسبوعين برفض اجراء الاستفتاء داخل الناحية".

في الوقت نفسه ، أكد المحامي علي عبد الباقي من أهالي ناحية السعدية أن " ناحية السعدية لن تشارك باستفتاء إقليم كردستان بشكل رسمي وعدم وجود اي مركز انتخابي في الناحية رغم كل المحاولات لفتحها إلا انها واجهت الرفض من قبل إدارة الناحية".

وأضاف أن "إدارة الناحية طلبت موظفي الناحية بالتوجه الى دوائرهم والعمل بشكل طبيعي".

وذكرت هديل نايف ناشطة مدنية من اهالي ناحية قرة تبة لـ (د. ب. أ) إن " هناك 21 مركزا للاستفتاء تم فتحه صباح اليوم في عموم مناطق الناحية بإشراف مباشر من قبل مفوضية الانتخابات الخاصة بإقليم كردستان تحت حماية قوات البيشمركة.