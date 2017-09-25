هدده بإبلاغ الشرطة.. مصرع شاب قفز من شرفة مكتب محامي بالحوامدية

كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه بعدما قفز من شرفة مكتب محامِ بمركز الحوامدية، هربًا من قوات الشرطة.

تلقى مسؤول شرطة النجدة بلاغا من مستشفى الحوامدية العام بوصول جثة شاب "مدحت محمد"، 28 سنة؛ إثر سقوطه من علو.

كشفت التحريات أن المتوفى حضر منذ أيام إلى مكتب المحامٍي عبد المجيد صابر بشارع الجمهورية، وقدم له توكيلا للترافع عن نجه في قضية (ضرب)، تبين أنه مزور.

ويوم الواقعة، استدعى المحامي ذلك الشاب إلى مكتبه، ووقعت مشادة كلامية بينهما، هدده على إثرها المحامي بإبلاغ قوات الشرطة، حاول بعدا الهرب بالقفز من شرفة المكتب، مما أدى لإصابته بنزيف داخلي في المخ، وصدمة عصبية، وتوفيَّ فور وصله المستشفى.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.