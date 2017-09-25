هدده بإبلاغ الشرطة.. مصرع شاب قفز من شرفة مكتب محامي بالحوامدية
هدده بإبلاغ الشرطة.. مصرع شاب قفز من شرفة مكتب محامي بالحوامدية
12:13 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
شاب قفز من شرفة مكتب محامي بالحوامدية
كتب - محمد شعبان:
لقي شاب مصرعه بعدما قفز من شرفة مكتب محامِ بمركز الحوامدية، هربًا من قوات الشرطة.
تلقى مسؤول شرطة النجدة بلاغا من مستشفى الحوامدية العام بوصول جثة شاب "مدحت محمد"، 28 سنة؛ إثر سقوطه من علو.
كشفت التحريات أن المتوفى حضر منذ أيام إلى مكتب المحامٍي عبد المجيد صابر بشارع الجمهورية، وقدم له توكيلا للترافع عن نجه في قضية (ضرب)، تبين أنه مزور.
ويوم الواقعة، استدعى المحامي ذلك الشاب إلى مكتبه، ووقعت مشادة كلامية بينهما، هدده على إثرها المحامي بإبلاغ قوات الشرطة، حاول بعدا الهرب بالقفز من شرفة المكتب، مما أدى لإصابته بنزيف داخلي في المخ، وصدمة عصبية، وتوفيَّ فور وصله المستشفى.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تاجر يتحرش بخادمة مستغلا غياب زوجته في الدرب الأحمر
-
تأجيل محاكمة 48 متهمًا بقضية "قتل الصحفية ميادة أشرف" لجلسة ٨ أكتوبر
-
ضبط عامل سرق محمول معلمة رومانية بالمعادي
-
ضبط 4 عمال ينقبون عن الآثار بعزبة خير الله
إعلان
إعلان