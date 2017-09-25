بدء مناوات عسكرية مشتركة بين روسيا وباكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

بدأت القوات الخاصة للجيشين الباكستاني والروسي، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة لمدة أسبوعين، في بلدة مينرالني فودي الروسية.

وأفادت قناة "جيو" الاخبارية الباكستانية، بمشاركة مسؤولين عسكريين بارزين من القوات الخاصة للبلدين، في مراسم بدء فعاليات مناورات "دروزبا 2017".

ومن المقرر أن تركز المناورات العسكرية المشتركة على عمليات مكافحة الإرهاب واحتجاز الرهائن والانقاذ وعمليات التطويق والبحث، وتهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، بحسب "جيو".

وأشارت "جيو" إلى أن المناورات ستكون بمثابة منصة لإظهار خبرة الجيش الباكستاني في الحرب ضد الارهاب.