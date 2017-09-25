مبعوث ترامب للسلام يصل إلى إسرائيل

رام الله-(أ ش أ)

وصل المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون جرينبلات إلى إسرائيل صباح اليوم، الاثنين، ليبدأ جولة جديدة من المباحثات مع قادة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإطلاق المفاوضات مجددا.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الخطة التي يسعى إليها الأمريكيون تحظى بترحيب إسرائيلي واسع، وخشية فلسطينية بعد أن تسرب أن سقفها يتلخص بمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حكما ذاتيا.

وكانت مخاوف الفلسطينيين قد تزايدت بعد أن تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية الفلسطينية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام وانسجم مع الموقف اليميني الإسرائيلي برفض إدارته تحديد موقف واضح من حل الدولتين.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول بالبيت الأبيض، أن جرينبلات سيعود إلى المنطقة "لمواصلة مسار السلام" بعدما التقى الرئيس الأمريكي نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المسؤول، في بيان، إن ترمب عقد اجتماعات بناءة مع نتنياهو والرئيس عباس في الأمم المتحدة "لكننا قلنا دائما إن الأمم المتحدة لن تركز على محادثات السلام، وإن تلك المحادثات ستحدث في مسار منفصل".