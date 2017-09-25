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المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين القوات النظام والمعارضة في ريف دمشق والغوطة الشرقية

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مصراوي Masrawy

المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين القوات النظام والمعارضة في ريف دمشق والغوطة الشرقية

12:02 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين القوات النظام والمعارضة في ريف دمشق والغوطة الشرقية

قوات النظام - أرشيفية

لندن - (أ ش أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وفصائل معارضة (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن) على محور المناشر في حي جوبر الدمشقي، وسط تمكن قوات النظام من تحقيق تقدم في أطراف دمشق وأطراف غوطتها الشرقية.

وقال المرصد وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية يوم، الاثنين، إن القوات النظامية قصفت بشكل مكثف أطراف حي جوبر وأطراف بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية ومنطقة المتحلق الجنوبي الفاصلة بينهما، بصواريخ أرض–أرض وعشرات القذائف المدفعية والصاروخية.

وأضاف أن قوات النظام استخدمت نيران رشاشاتها الثقيلة أيضا على مناطق في بلدات ومدن عربين وسقبا وكفربطنا وعين ترما، ما تسبب بإصابة امرأة بجروح خطيرة.

وتتزامن الاشتباكات مع قتال عنيف يدور على جبهة الريحان القريبة من دوما بالغوطة الشرقية، بين مقاتلي (جيش الإسلام) من جهة، وعناصر قوات النظام المدعومة بالمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وسط اشتباكات بين الطرفين بشكل متقطع على محور حوش الضواهرة، فيما تعرضت مناطق في مدينة دوما وبلدتي النشابية وبيت نايم في منطقة المرج التي يسيطر عليها جيش الإسلام، في الغوطة الشرقية، دون وجود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

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Asha

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