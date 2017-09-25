رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتضافر الجهود الثنائية لحل أزمة بيونج يانج سلميًا

سول - (أ ش أ)

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جي-إن اليوم الاثنين إلى تضافر الجهود من مختلف الأحزاب لحل أزمة كوريا الشمالية النووية على نحو سلمي، مشيرًا إلى أن بلاده تواجه الآن ما أسماه أزمة أمنية "غير مسبوقة".

وقال مون، خلال الاجتماع الاسبوعي مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي في سول، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنه "مع تواصل إحاطة هذه الأزمة الأمنية المتفاقمة غير المسبوقة بشبه الجزيرة الكورية، نطالب بالدعم من قبل الأحزاب الحاكمة والمعارضة والشعب بأكمله على الأقل فيما يتعلق بهذه المسألة".

وذكر المكتب الرئاسي، في بيان، أن مون سوف يستعرض خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موضحا أن "هناك عدة نتائج جيدة، إلا أن أهم نتيجة هي أن سول أكدت مجددًا التزام المجتمع الدولي بفرض عقوبات صارمة ضد استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وذلك إلى جانب التزامها بمبدأ الحل السلمي من خلال عقد اجتماعات قمة مع زعماء دول مختلفة".

جاءت تصريحات مون عقب إعلان مكتب رئاسة كوريا الجنوبية أن الرئاسة ستسعى لتنظيم اجتماع خاص بين مون ورؤساء خمسة أحزاب حاكمة ومعارضة.