ارتفاع أعداد النازحين تحسبا لثوران بركان بإندونيسيا إلى نحو 50 ألف شخص

جاكرتا - (أ ش أ):

أعلن واسكيتا سوتاديوا المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم، الاثنين، ارتفاع أعداد النازحين تحسبا لثوران بركان جبل أجونج على الجزيرة إلى نحو 50 ألف شخص.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن سوتاديوا قوله - "إن الناس انتشروا في معظم أرجاء الجزيرة، فيما عبر البعض إلى جزيرة لومبوك المجاورة".

يشار إلى أنه تم رفع حالة التأهب للبركان إلى أعلى مستوى يوم، الجمعة الماضي، عقب الزيادة الهائلة في النشاط الزلزالي.. وكان آخر ثوران للبركان عام 1963، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 شخص.