أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع أعداد النازحين تحسبا لثوران بركان بإندونيسيا إلى نحو 50 ألف شخص

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع أعداد النازحين تحسبا لثوران بركان بإندونيسيا إلى نحو 50 ألف شخص

11:58 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

ارتفاع أعداد النازحين تحسبا لثوران بركان بإندونيسيا إلى نحو 50 ألف شخص

بركان إندونيسيا

جاكرتا - (أ ش أ):

أعلن واسكيتا سوتاديوا المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم، الاثنين، ارتفاع أعداد النازحين تحسبا لثوران بركان جبل أجونج على الجزيرة إلى نحو 50 ألف شخص.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن سوتاديوا قوله - "إن الناس انتشروا في معظم أرجاء الجزيرة، فيما عبر البعض إلى جزيرة لومبوك المجاورة".

يشار إلى أنه تم رفع حالة التأهب للبركان إلى أعلى مستوى يوم، الجمعة الماضي، عقب الزيادة الهائلة في النشاط الزلزالي.. وكان آخر ثوران للبركان عام 1963، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 شخص.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عدد الفارين من بركان جبل أجونج في إندونيسيا يقترب من 50 ألف شخص

    أخبار

  • ارتفاع عدد النازحين من بركان جبل أجونج بإندونيسيا إلى نحو 35 ألفا

    أخبار

  • رفع درجة التأهب في إندونيسيا بعد مخاوف من ثورة بركان في بالي

    أخبار

  • استمرار البحث عن البحارة المفقودين بالقرب من سنغافورة

    أخبار

إعلان

7f561a3015.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 