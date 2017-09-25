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استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد دعوة ماي لفترة انتقالية

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مصراوي Masrawy

استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد دعوة ماي لفترة انتقالية

11:55 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد دعوة ماي لفترة انتقالية

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):
يلتقي ممثلون عن المفوضية الأوروبية وبريطانيا اليوم الاثنين للمرة الرابعة، لبحث الاشتراطات المتعلقة بخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، وذلك بعد أيام من دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى فترة انتقالية لعامين.
وقالت ماي الجمعة الماضية إن بريطانيا ستستمر خلال تلك الفترة في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال ماتي ماسيكاس نائب وزير الخارجية الإستوني لشؤون الاتحاد الأوروبي، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، :"إننا بحاجة فعليا للمضي قدما الآن. عنصر الوقت هو الأهم".
وأصبحت بريطانيا، العضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 1973، أول دولة تبدأ إجراءات الخروج من التكتل، وذلك بعد استفتاء أجرته العام الماضي.
وقبل انطلاق المحادثات، من المقرر أن يستمع وزراء خارجية دول الاتحاد، باستثناء بريطانيا، إلى تقرير حول آخر ما وصلت إليه المحادثات من مفوض الاتحاد لشؤون خروج بريطانيا ميشال بارنييه.
ومن المقرر أن تنطلق المحادثات بين بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش وتستمر حتى الخميس القادم.

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