مسؤول عراقي: الأكراد يهددون 300 أسرة بكركوك بالإبعاد القسري

بغداد-(أ ش أ):

كشف مسؤول محلي بمحافظة ديالى العراقية، اليوم، الإثنين، أن قوات الأمن الكردية بمحافظة كركوك أنذرت أكثر من 300 أسرة بالإبعاد القسري في حال عدم المشاركة باستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، مشيرا إلى أن المحافظة تتهيأ لموجات إبعاد قسري كبيرة للأسر العربية.

وقال قائممقام قضاء الخالص شمالى المحافظة عدي الخدران فى تصريحات لقناة (السومرية)، "إن أكثر من 300 أسرة نازحة من محافظة ديالى إلي كركوك أبلغوا من قبل قوات الأمن الكردية بالمشاركة باستفتاء اقليم كردستان، مشيرا إلى أن تلك القوات أنذرت هذه الأسر بأنها ستكون معرضة للإبعاد القسري خارج حدود المحافظة إذا رفضت المشاركة بالاستفتاء.

جدير بالذكر أن عشرات الأسر تم ابعادها بشكل قسري من كركوك خلال الأسابيع الماضية نحو محافظة ديالى بسبب اعتراضها على الاستفتاء.