أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

متحدث:حكومة الوفاق الفلسطينية تعقد اجتماعها بغزة الأسبوع المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

متحدث:حكومة الوفاق الفلسطينية تعقد اجتماعها بغزة الأسبوع المقبل

11:52 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

متحدث:حكومة الوفاق الفلسطينية تعقد اجتماعها بغزة الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء رامي الحمد الله

رام الله- (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تعمل ما في وسعها وتبذل كافة الجهود، من أجل تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني، والإيفاء بالالتزامات الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل ضمان مواجهة الظروف الخطيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الفلسطينية - في تصريح اليوم - "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، منتصف الأسبوع القادم".

وأوضح "أن الحمد الله، وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد اعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هيئة التحرير الفلسطينية تقرر إحالة ملف الاستيطان إلى الجنائية الدولية

    أخبار

  • منظمة التحرير تحث الحكومة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها في غزة

    أخبار

  • مسئول في فتح يرجح توجه حكومة الوفاق إلى غزة الأسبوع المقبل

    أخبار

  • الخارجية الفلسطينية تنتقد الحملة الإسرائيلية لعرقلة انضمامها للإنتربول

    أخبار

إعلان

e93521748c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة