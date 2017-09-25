متحدث:حكومة الوفاق الفلسطينية تعقد اجتماعها بغزة الأسبوع المقبل

رام الله- (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تعمل ما في وسعها وتبذل كافة الجهود، من أجل تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني، والإيفاء بالالتزامات الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل ضمان مواجهة الظروف الخطيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الفلسطينية - في تصريح اليوم - "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، منتصف الأسبوع القادم".

وأوضح "أن الحمد الله، وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد اعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية".