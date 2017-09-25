المتحدث العسكري: القضاء على 6 تكفيريين والقبض على 31 آخرين بشمال سيناء

القاهرة- (أ ش أ):

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على 6 تكفيريين والقبض على 31 آخرين بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك جاء خلال المداهمات التي شنتها قوات الجيش الثاني الميداني في الفترة من 16 وحتى 21 سبتمبر الجاري بشمال سيناء، وذلك في إطار استكمال عملية (حق الشهيد).

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم اكتشاف وتدمير 65 وكرا و56 دراجة نارية و3 عربات مفخخة و9 عبوات ناسفة، فضلا عن ضبط أجهزة كمبيوتر وأجهزة اتصالات واحتياجات إدارية، وضبط كمية من المواد والمعدات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة و(6) كجم من مادة الهيروين و(22) كجم من نبات البانجو المخدر، وأشار إلى مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية.​