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الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

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مصراوي Masrawy

الرئيس يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

11:56 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

السيسي يصل إلى الإمارات

أبو ظبي- (أ ش أ):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان فى استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تأتي زيارة الرئيس السيسي للإمارات في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة، حيث يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.​

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Asha

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